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Олимпиада
Иоан Андзуана
№41
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
13 дек. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
21:00
Монако
2 : 0
Бастия
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
2
Бастия
0
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
23:00
Бордо
3 : 1
Монако
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
3
Монако
1
был в запасе