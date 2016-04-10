Стефан Раериариманана
№20
Полузащитник
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Команда
Ред Стар
Гражданство
Мадагаскар
Дата рождения
16 авг. 1993 (27) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 18:00
Ницца
3 : 0
Ренн
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3
Ренн
0
был в запасе
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 23:00
Ницца
1 : 1
Марсель
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Марсель
1
был в запасе
15.01.2016 15 янв. 2016 пт 22:30
Ницца
2 : 1
Анжер
15.01.2016 15 янв. 2016 пт 22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2
Анжер
1
был в запасе
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Лилль
1 : 1
Ницца
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
1
Ницца
1
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
Лорьян
0 : 0
Ницца
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ницца
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 16 тур
20.11.2015 20 нояб. 2015 пт 22:30
Ницца
3 : 0
Лион
20.11.2015 20 нояб. 2015 пт 22:30
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
3
Лион
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур