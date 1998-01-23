Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жефф Рен-Аделед
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 янв. 1998 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ницца
-:-
Реймс
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
-
Реймс
-
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 22 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
19:00
Ланс
0 : 1
Ницца
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Брест
2 : 0
Ницца
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
34'
90'
34'
90'
34'
90'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
34'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 2
Ницца
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Ренн
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
Реймс
0 : 0
Ницца
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 3
Дижон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 2
Монако
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1
Монако
2
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Анжер
0 : 3
Ницца
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0
Ницца
3
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
28.08.2020
28 авг. 2020
пт
22:00
Лион
4 : 1
Дижон
28.08.2020
28 авг. 2020
пт
22:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4
Дижон
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур