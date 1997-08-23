Ренату Саншеш
№18
Полузащитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Португалия
Дата рождения
18 авг. 1997 (23) года
Рост
173
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0
Лилль
1
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021 21 марта 2021 вс 19:05
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
Монако
0 : 0
Лилль
35'
35'
35'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:05
Лилль
1 : 1
Страсбур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Страсбур
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:00
Лилль
0 : 0
Брест
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Брест
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
70'
70'
70'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Лилль
3
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ним
0 : 1
Лилль
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0
Лилль
1
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 15:00
Брест
3 : 2
Лилль
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
3
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 23:00
Лилль
1 : 1
Лион
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 22:00
Лилль
4 : 0
Ланс
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 22:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
4
Ланс
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Страсбур
0 : 3
Лилль
53'
53'
53'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
53'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 22:00
Марсель
1 : 1
Лилль
80'
80'
80'
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 22:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
1
Лилль
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 22:00
Лилль
1 : 1
Ренн
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур