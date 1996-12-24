Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Реал
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марек Родак
№42
Вратарь
Подписаться
Команда
Фулхэм
Гражданство
Словакия
Дата рождения
13 дек. 1996 (24) года
Рост
188
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Фулхэм
-:-
Вулверхэмптон
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
-
Вулверхэмптон
-
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Фулхэм
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
0
Фулхэм
0
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:15
Фулхэм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Челси
1
был в запасе
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
Тоттенхэм
1 : 1
Фулхэм
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
1
был в запасе
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Фулхэм
0 : 0
Брайтон & Хов
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:30
Фулхэм
1 : 1
Ливерпуль
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1
Ливерпуль
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 0
Фулхэм
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
2
Фулхэм
0
был в запасе
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
20:30
Лестер Сити
1 : 2
Фулхэм
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лестер Сити
1
Фулхэм
2
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
Фулхэм
2 : 3
Эвертон
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Фулхэм
2
Эвертон
3
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
Вест Хэм
1 : 0
Фулхэм
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
0
был в запасе
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
20:30
Фулхэм
2 : 0
Вест Бромвич
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
Показать все игры