Жюльен Ромен
№45
Полузащитник
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Команда
Бастия
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
Кан
0 : 0
Бастия
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
минуты: 56' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
0
Бастия
0
минуты: 56' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 21:00
Монако
2 : 0
Бастия
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 21:00
минуты: 1' - 45'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
2
Бастия
0
минуты: 1' - 45' / Франция. Лига 1, 24 тур
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Бастия
1 : 0
Монпелье
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бастия
1
Монпелье
0
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:00
Труа
1 : 1
Бастия
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1
Бастия
1
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Бастия
1 : 2
Монако
90'
90'
90'
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
90'
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
1
Монако
2
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Бастия
1 : 0
Бордо
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Бастия
1
Бордо
0
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 16:00
Бастия
1 : 2
Газелек
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Бастия
1
Газелек
2
был в запасе
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:00
Бастия
1 : 0
Кан
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Бастия
1
Кан
0
был в запасе