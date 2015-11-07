Томас Бьянкардини
№33
Полузащитник
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Команда
Газелек
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 нояб. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 2
Газелек
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
1
Газелек
2
был в запасе
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:00
Газелек
2 : 0
Бордо
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Газелек
2
Бордо
0
был в запасе