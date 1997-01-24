Максим Обольский
№92
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 янв. 1997 (24) года
Рост
176
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.03.2016 07 марта 2016 пн 14:30
Урал
1 : 1
Динамо
07.03.2016 07 марта 2016 пн 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Урал
1
Динамо
1
был в запасе