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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Максим Обольский
№92
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 янв. 1997 (24) года
Рост
176
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
07.03.2016
07 марта 2016
пн
14:30
Урал
1 : 1
Динамо
07.03.2016
07 марта 2016
пн
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Урал
1
Динамо
1
был в запасе