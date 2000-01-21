Кирилл Колесниченко
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 янв. 2000 (21) год
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
ЦСКА
2 : 0
СКА-Хабаровск
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
ЦСКА
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала