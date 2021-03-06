Гиорги Арабидзе
№20
Нападающий
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Команда
Ротор
Гражданство
Грузия
Дата рождения
4 марта 1998 (22) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
Ротор
-:-
Химки
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
-
Химки
-
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
был в запасе