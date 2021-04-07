Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Бугриев
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 марта 1998 (23) года
Рост
195
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Томь
-:-
Краснодар-2
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
-
Краснодар-2
-
28.03.2021
28 марта 2021
вс
12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021
28 марта 2021
вс
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
1 : 2
Томь
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1
Томь
2
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
11:00
Томь
1 : 2
Чертаново
90'
90'
90'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
55'
55'
55'
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур