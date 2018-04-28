Тана (Домингес Пласерес)
№24
Нападающий
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 сент. 1990 (30) лет
Рост
168
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:00
Эспаньол
1 : 1
Лас-Пальмас
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Лас-Пальмас
1
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:30
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 32 тур
17.03.2018 17 марта 2018 сб 15:00
Депортиво
1 : 1
Лас-Пальмас
17.03.2018 17 марта 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
1
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 20:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Вильярреал
11.03.2018 11 марта 2018 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
05.03.2018 05 марта 2018 пн 23:00
Сельта
2 : 1
Лас-Пальмас
05.03.2018 05 марта 2018 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
2
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 20:30
Леганес
0 : 0
Лас-Пальмас
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 15:00
Лас-Пальмас
1 : 2
Севилья
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1
Севилья
2
был в запасе
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 23:00
Лас-Пальмас
1 : 0
Малага
90'
90'
90'
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1
Малага
0
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 18:15
Атлетико
3 : 0
Лас-Пальмас
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:45
Лас-Пальмас
2 : 1
Валенсия
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 15:00
Жирона
6 : 0
Лас-Пальмас
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
6
Лас-Пальмас
0
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Эйбар
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:30
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1
Эйбар
2
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:30
Лас-Пальмас
2 : 2
Эспаньол
39'
39'
39'
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 22:45
Лас-Пальмас
1 : 0
Бетис
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Лас-Пальмас
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 18:15
Реал Сосьедад
2 : 2
Лас-Пальмас
21'
21'
21'
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 18:15
21'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2
Лас-Пальмас
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 20:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Леванте
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Лас-Пальмас
0
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 23:00
Лас-Пальмас
1 : 3
Депортиво
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Лас-Пальмас
1
Депортиво
3
был в запасе
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 22:00
Лас-Пальмас
2 : 5
Сельта
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
2
Сельта
5
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Леганес
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:30
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
0
Леганес
2
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 6 тур
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 23:00
Севилья
1 : 0
Лас-Пальмас
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур