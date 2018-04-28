Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тана (Домингес Пласерес)
№24
Нападающий
Подписаться
Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 сент. 1990 (30) лет
Рост
168
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
Эспаньол
1 : 1
Лас-Пальмас
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Лас-Пальмас
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 32 тур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
15:00
Депортиво
1 : 1
Лас-Пальмас
17.03.2018
17 марта 2018
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
1
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Вильярреал
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
05.03.2018
05 марта 2018
пн
23:00
Сельта
2 : 1
Лас-Пальмас
05.03.2018
05 марта 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
2
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
Леганес
0 : 0
Лас-Пальмас
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
Лас-Пальмас
1 : 2
Севилья
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1
Севилья
2
был в запасе
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
23:00
Лас-Пальмас
1 : 0
Малага
90'
90'
90'
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1
Малага
0
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
18:15
Атлетико
3 : 0
Лас-Пальмас
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:45
Лас-Пальмас
2 : 1
Валенсия
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
15:00
Жирона
6 : 0
Лас-Пальмас
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
6
Лас-Пальмас
0
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Эйбар
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:30
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1
Эйбар
2
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:30
Лас-Пальмас
2 : 2
Эспаньол
39'
39'
39'
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
22:45
Лас-Пальмас
1 : 0
Бетис
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Лас-Пальмас
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
Реал Сосьедад
2 : 2
Лас-Пальмас
21'
21'
21'
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
21'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2
Лас-Пальмас
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
20:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Леванте
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Лас-Пальмас
0
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
23:00
Лас-Пальмас
1 : 3
Депортиво
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Лас-Пальмас
1
Депортиво
3
был в запасе
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
22:00
Лас-Пальмас
2 : 5
Сельта
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
2
Сельта
5
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Леганес
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:30
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
0
Леганес
2
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 6 тур
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
23:00
Севилья
1 : 0
Лас-Пальмас
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
Показать все игры