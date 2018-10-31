Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Штефан Ваненвеч
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ганза
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 янв. 1992 (29) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
20:30
Ганза
1(2) : 1(4)
Нюрнберг
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганза
1(2)
Нюрнберг
1(4)
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:45
Ганза
2 : 0
Штутгарт
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ганза
2
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала