Штефан Ваненвеч
№24
Полузащитник
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Команда
Ганза
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 янв. 1992 (29) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 20:30
Ганза
1(2) : 1(4)
Нюрнберг
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганза
1(2)
Нюрнберг
1(4)
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:45
Ганза
2 : 0
Штутгарт
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ганза
2
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала