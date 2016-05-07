Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Март Ристль
№2
Полузащитник
Подписаться
Команда
Аален
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 июля 1996 (24) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
Штутгарт
1 : 3
Майнц
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
1
Майнц
3
был в запасе
02.05.2016
02 мая 2016
пн
21:15
Вердер
6 : 2
Штутгарт
02.05.2016
02 мая 2016
пн
21:15
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
6
Штутгарт
2
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
17:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
4
Штутгарт
0
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:30
Штутгарт
2 : 0
Дармштадт
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2
Дармштадт
0
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
16:30
Байер
4 : 3
Штутгарт
90'
90'
90'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4
Штутгарт
3
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур