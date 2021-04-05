Станислав Крапухин
№36
Нападающий
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
Зенит
-:-
Химки
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
-
Химки
-
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4
Ахмат
0
был в запасе
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
Рубин
2 : 1
Зенит
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
2
Зенит
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2
Ростов
2
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:00
Зенит
3 : 1
Спартак
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3
Спартак
1
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Урал
1
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур