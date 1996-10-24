Нейдсон да Силва
№34
Вратарь
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Команда
Мольде
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 окт. 1996 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Аякс
1 : 1
Мольде
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аякс
1
Мольде
1
был в запасе
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Селтик
1 : 2
Мольде
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Селтик
1
Мольде
2
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Мольде
3 : 1
Селтик
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Мольде
3
Селтик
1
был в запасе