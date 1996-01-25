Кевин Н'Дорам
№4
Защитник
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 янв. 1996 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур