Абду Диакате
№8
Полузащитник
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Команда
Локерен
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
31 дек. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Фиорентина
1 : 2
Лех
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фиорентина
1
Лех
2
был в запасе