Лукаш Юлиш
№30
Нападающий
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
2 дек. 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Спарта
0 : 1
Милан
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спарта
0
Милан
1
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Лилль
2 : 1
Спарта
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лилль
2
Спарта
1
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Спарта
4 : 1
Селтик
38', 80'
38', 80'
38', 80'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
38', 80'
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Селтик
1
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Селтик
1 : 4
Спарта
26', 45', 77'
26', 45', 77'
26', 45', 77'
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
26', 45', 77'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
1
Спарта
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Милан
3 : 0
Спарта
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Милан
3
Спарта
0
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Спарта
1 : 4
Лилль
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спарта
1
Лилль
4
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур