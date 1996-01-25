Франц Брорссон
№31
Защитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
30 янв. 1996 (25) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Мальме
3 : 0
Зриньски
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мальме
3
Зриньски
0
был в запасе
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
Мальме
3 : 2
Домжале
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Мальме
3
Домжале
2
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:45
Домжале
2 : 2
Мальме
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Домжале
2
Мальме
2
был в запасе
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
Баллимена Юнайтед
0 : 4
Мальме
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Баллимена Юнайтед
0
Мальме
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
Мальме
7 : 0
Баллимена Юнайтед
46'
46'
46'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
46'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Мальме
7
Баллимена Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд