Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Франц Брорссон
№31
Защитник
Подписаться
Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
30 янв. 1996 (25) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:00
Мальме
3 : 0
Зриньски
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мальме
3
Зриньски
0
был в запасе
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
Мальме
3 : 2
Домжале
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Мальме
3
Домжале
2
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
Домжале
2 : 2
Мальме
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Домжале
2
Мальме
2
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
Баллимена Юнайтед
0 : 4
Мальме
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Баллимена Юнайтед
0
Мальме
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Мальме
7 : 0
Баллимена Юнайтед
46'
46'
46'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
46'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Мальме
7
Баллимена Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд