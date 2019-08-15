Дамир Шовшич
№10
Полузащитник
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Команда
Зриньски
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 февр. 1990 (31) год
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Зриньски
1 : 0
Мальме
90'
90'
90'
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Зриньски
1
Мальме
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Мальме
3 : 0
Зриньски
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мальме
3
Зриньски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:30
Утрехт
1 : 1
Зриньски
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Утрехт
1
Зриньски
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд