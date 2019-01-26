Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Симоне Понтиссо
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Виченца
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
20:00
Сампдория
4 : 0
Удинезе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
4
Удинезе
0
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:00
Удинезе
1 : 2
Парма
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
1
Парма
2
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
СПАЛ
0 : 0
Удинезе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0
Удинезе
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Удинезе
1 : 1
Фрозиноне
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Фрозиноне
1
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:00
Интер
1 : 0
Удинезе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
1
Удинезе
0
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
17:00
Удинезе
1 : 3
Аталанта
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1
Аталанта
3
был в запасе
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
17:00
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0
Удинезе
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:00
Удинезе
1 : 0
Рома
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1
Рома
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Удинезе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2
Удинезе
1
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
22:30
Удинезе
0 : 1
Милан
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0
Милан
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Дженоа
2 : 2
Удинезе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
2
Удинезе
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:30
Удинезе
0 : 3
Наполи
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
0
Наполи
3
был в запасе
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
Удинезе
0 : 2
Ювентус
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0
Ювентус
2
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Лацио
2
был в запасе
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
19:00
Фиорентина
1 : 0
Удинезе
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1
Удинезе
0
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Удинезе
1 : 0
Сампдория
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
1
Сампдория
0
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Парма
2 : 2
Удинезе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2
Удинезе
2
был в запасе