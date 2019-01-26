Симоне Понтиссо
№27
Полузащитник
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Команда
Виченца
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 20:00
Сампдория
4 : 0
Удинезе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
4
Удинезе
0
был в запасе
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:00
Удинезе
1 : 2
Парма
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
1
Парма
2
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
СПАЛ
0 : 0
Удинезе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0
Удинезе
0
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Удинезе
1 : 1
Фрозиноне
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Фрозиноне
1
был в запасе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:00
Интер
1 : 0
Удинезе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
1
Удинезе
0
был в запасе
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
Удинезе
1 : 3
Аталанта
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1
Аталанта
3
был в запасе
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 17:00
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0
Удинезе
0
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:00
Удинезе
1 : 0
Рома
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1
Рома
0
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Удинезе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2
Удинезе
1
был в запасе
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:30
Удинезе
0 : 1
Милан
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0
Милан
1
был в запасе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Дженоа
2 : 2
Удинезе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
2
Удинезе
2
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:30
Удинезе
0 : 3
Наполи
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
0
Наполи
3
был в запасе
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:00
Удинезе
0 : 2
Ювентус
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0
Ювентус
2
был в запасе
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Лацио
2
был в запасе
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 19:00
Фиорентина
1 : 0
Удинезе
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1
Удинезе
0
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
Удинезе
1 : 0
Сампдория
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
1
Сампдория
0
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
Парма
2 : 2
Удинезе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2
Удинезе
2
был в запасе