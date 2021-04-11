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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Роб Холдинг
№16
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 сент. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
суперкубок англии
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
Шеффилд Юнайтед
-:-
Арсенал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Арсенал
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Арсенал
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Лестер Сити
1 : 3
Арсенал
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лестер Сити
1
Арсенал
3
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:30
Арсенал
0 : 1
Манчестер Сити
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:30
Арсенал
4 : 2
Лидс
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:30
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4
Лидс
2
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
Арсенал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
Вест Бромвич
0 : 4
Арсенал
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Бромвич
0
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Арсенал
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон & Хов
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Эвертон
2 : 1
Арсенал
22'
22'
22'
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
22'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Эвертон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 1
Бернли
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
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