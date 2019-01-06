Грег Лер
№39
Нападающий
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 дек. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Уокинг
0 : 2
Уотфорд
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уокинг
0
Уотфорд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала