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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Макс О'Лири
№24
Вратарь
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 окт. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Шрусбери Таун
2 : 2
Ливерпуль
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шрусбери Таун
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала