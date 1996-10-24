Макс О'Лири
№24
Вратарь
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 окт. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
Шрусбери Таун
2 : 2
Ливерпуль
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шрусбери Таун
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала