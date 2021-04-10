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Олимпиада
Калвин Филлипс
№23
Полузащитник
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Команда
Лидс
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 дек. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига наций. лига а
Сезон:
2020/2021
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
Манчестер Сити
-:-
Лидс
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
-
Лидс
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
Фулхэм
1 : 2
Лидс
90'
90'
90'
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
49'
49'
49'
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Лидс
2 : 0
Кристал Пэлас
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
89'
89'
89'
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Лидс
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
6
Лидс
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Лидс
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
48'
48'
48'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
5
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Челси
3 : 1
Лидс
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
3
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Эвертон
0 : 1
Лидс
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
0
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
22:00
Лидс
0 : 1
Вулверхэмптон
61'
61'
61'
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
Лидс
1 : 1
Манчестер Сити
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
1
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
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