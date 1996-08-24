Андреа Гамбетта
№40
Вратарь
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 авг. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
Лорьян
0 : 0
Ницца
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ницца
0
был в запасе
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 21:00
Газелек
3 : 1
Ницца
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Газелек
3
Ницца
1
был в запасе