Йорис Наньон
№2
Защитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 янв. 1997 (24) года
Рост
183
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
Сельта
-:-
Севилья
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
-
Севилья
-
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
был в запасе
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
0 : 2
Барселона
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
0
Барселона
2
был в запасе
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0
Севилья
2
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
1 : 0
Уэска
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1
Уэска
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Хетафе
0
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 16:00
Эйбар
0 : 2
Севилья
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
0
Севилья
2
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
3
Кадис
0
был в запасе
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:30
Алавес
1 : 2
Севилья
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1
Севилья
2
был в запасе
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:15
Бетис
1 : 1
Севилья
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Севилья
1
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0
Севилья
1
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
Уэска
0 : 1
Севилья
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
0
Севилья
1
был в запасе