Жонатан Мексик
№17
Полузащитник
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Команда
Ред Стар
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 марта 1995 (26) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Тоттенхэм
4 : 1
Монако
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Тоттенхэм
4
Монако
1
был в запасе