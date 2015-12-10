Рафаэль Диарра
№17
Защитник
Подписаться
Команда
Серкль Брюгге
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 мая 1995 (25) лет
Рост
177
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Тоттенхэм
4 : 1
Монако
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Тоттенхэм
4
Монако
1
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур