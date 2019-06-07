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Олимпиада
Лука Миркович
№29
Полузащитник
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Команда
Будучность
Гражданство
Черногория
Дата рождения
1 нояб. 1990 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Черногория
1 : 1
Косово
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Черногория
1
Косово
1
был в запасе
22.03.2019
22 марта 2019
пт
20:00
Болгария
1 : 1
Черногория
22.03.2019
22 марта 2019
пт
20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Болгария
1
Черногория
1
был в запасе