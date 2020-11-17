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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Александар Шофранац
№22
Защитник
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Команда
Сутьеска
Гражданство
Черногория
Дата рождения
21 окт. 1990 (30) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Черногория
4 : 0
Кипр
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Черногория
4
Кипр
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
21:45
Черногория
1 : 2
Люксембург
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Черногория
1
Люксембург
2
был в запасе
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
Люксембург
0 : 1
Черногория
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Люксембург
0
Черногория
1
был в запасе
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
Кипр
0 : 2
Черногория
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Кипр
0
Черногория
2
был в запасе