Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алексей Куцеро
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 марта 1997 (24) года
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
02.05.2016
02 мая 2016
пн
17:00
Балтика
1 : 4
Арсенал
02.05.2016
02 мая 2016
пн
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1
Арсенал
4
был в запасе
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
19:00
Зенит-2
3 : 1
Балтика
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Зенит-2
3
Балтика
1
был в запасе
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
17:00
Тюмень
1 : 1
Балтика
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
1
Балтика
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 22 тур
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
Балтика
3 : 1
Байкал
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3
Байкал
1
был в запасе
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
19:00
Арсенал
1 : 0
Балтика
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
19:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1
Балтика
0
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
17:00
Балтика
3 : 1
Зенит-2
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
3
Зенит-2
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур