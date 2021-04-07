Дмитрий Самойлов
№15
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 сент. 1993 (27) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Нефтехимик
-:-
Шинник
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
-
Шинник
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Шинник
2 : 3
Томь
8'
8'
8'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
8'
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 30 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
33'
33'
33'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
26'
26'
26'
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
26'
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 21 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:30
Шинник
1 : 2
Нефтехимик
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1
Нефтехимик
2
был в запасе