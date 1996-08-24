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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Артем Семейкин
№28
Защитник
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Команда
Салют
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 авг. 1996 (24) года
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
17:00
Салют
1(3) : 1(4)
Арсенал
202'
202'
202'
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
17:00
202'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Салют
1(3)
Арсенал
1(4)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур