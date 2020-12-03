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Олимпиада
Антон Недялков
№3
Защитник
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
30 апр. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Антверпен
3 : 1
Лудогорец
71'
71'
71'
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Антверпен
3
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
Тоттенхэм
4 : 0
Лудогорец
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Тоттенхэм
4
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Лудогорец
1 : 3
Тоттенхэм
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лудогорец
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
ЛАСК
4 : 3
Лудогорец
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ЛАСК
4
Лудогорец
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур