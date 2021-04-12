Окай Йокушлу
№35
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Турция
Дата рождения
9 марта 1994 (27) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
-:-
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
-
Саутгемптон
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:30
Челси
2 : 5
Вест Бромвич
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2
Вест Бромвич
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Бромвич
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 15:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2021 07 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
Вест Бромвич
0 : 1
Эвертон
82'
82'
82'
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Брайтон & Хов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Манчестер Юнайтед
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур