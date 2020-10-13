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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рахман Гаджиев
№17
Полузащитник
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Команда
Нефтчи
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
25 июля 1993 (27) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
Сезон:
2020/2021
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Азербайджан
0 : 0
Кипр
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Азербайджан
0
Кипр
0
был в запасе
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
Кипр
0 : 1
Азербайджан
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Кипр
0
Азербайджан
1
был в запасе
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
Азербайджан
1 : 2
Люксембург
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Азербайджан
1
Люксембург
2
был в запасе