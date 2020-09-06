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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Владимир Амброш
№11
Полузащитник
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Команда
Петрокуб
Гражданство
Молдова
Дата рождения
30 дек. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
19:00
Словения
1 : 0
Молдавия
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Словения
1
Молдавия
0
был в запасе