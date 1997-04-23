Жереми Гелин
№26
Защитник
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Команда
Антверпен
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 апр. 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Рейнджерс
5 : 2
Антверпен
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
5
Антверпен
2
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Антверпен
3 : 4
Рейнджерс
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Антверпен
3
Рейнджерс
4
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала