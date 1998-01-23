Нуман Бостан
№40
Вратарь
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
31 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 21:00
Газелек
2 : 2
Тулуза
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Газелек
2
Тулуза
2
был в запасе