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Олимпиада
Нура Абдуллахи
№99
Защитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
17 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
22:45
Сампдория
1 : 1
Рома
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
1
Рома
1
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
Интер
1 : 1
Рома
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1
Рома
1
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:30
Кьево
0 : 0
Рома
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0
Рома
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:45
Рома
0 : 1
Наполи
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
0
Наполи
1
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
19:00
Аталанта
0 : 1
Рома
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
0
Рома
1
был в запасе