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Евро-2020
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Олимпиада
Мэйсон Холгейт
№30
Защитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 окт. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
Эвертон
0 : 2
Манчестер Сити
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 87'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Эвертон
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 87' / Англия. Кубок, 1/4 финала
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
23:15
Эвертон
5 : 4
Тоттенхэм
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 107' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Эвертон
5
Тоттенхэм
4
минуты: 107' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Эвертон
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Эвертон
3
Шеффилд Уэнсдэй
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
Эвертон
2 : 1
Ротерхэм
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эвертон
2
Ротерхэм
1
был в запасе