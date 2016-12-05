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Олимпиада
Дмитрий Щербак
№99
Полузащитник
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Команда
Ворскла
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 дек. 1996 (24) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:30
Арсенал
1 : 0
Анжи
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
1
Анжи
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2016
01 дек. 2016
чт
20:30
Анжи
3 : 1
Амкар
01.12.2016
01 дек. 2016
чт
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Анжи
3
Амкар
1
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Анжи
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
2
Анжи
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
Анжи
0 : 1
Уфа
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
0
Уфа
1
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:30
Локомотив
4 : 0
Анжи
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
4
Анжи
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
Анжи
0 : 0
Краснодар
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
0
Краснодар
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
12:00
Томь
0 : 3
Анжи
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Томь
0
Анжи
3
был в запасе
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
19:30
Анжи
0 : 0
Ахмат
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
0
Ахмат
0
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
14:30
Крылья Советов
2 : 1
Анжи
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
2
Анжи
1
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
19:30
Анжи
2 : 2
Зенит
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
2
Зенит
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
16:30
Урал
0 : 1
Анжи
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
0
Анжи
1
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Оренбург
0 : 0
Анжи
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Оренбург
0
Анжи
0
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:30
Анжи
0 : 2
Спартак
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Анжи
0
Спартак
2
был в запасе
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
19:30
Рубин
1 : 2
Анжи
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
1
Анжи
2
был в запасе
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Анжи
1
Арсенал
0
был в запасе