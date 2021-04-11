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Олимпиада
Киран Тирни
№3
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
5 июня 1997 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
суперкубок англии
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
Шеффилд Юнайтед
-:-
Арсенал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Арсенал
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Лестер Сити
1 : 3
Арсенал
90'
90'
90'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лестер Сити
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:30
Арсенал
0 : 1
Манчестер Сити
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
Вест Бромвич
0 : 4
Арсенал
23'
23'
23'
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
23'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Бромвич
0
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Арсенал
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон & Хов
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
83'
83'
83'
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Эвертон
2 : 1
Арсенал
40'
40'
40'
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Эвертон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 1
Бернли
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
1 : 2
Вулверхэмптон
90'
90'
90'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 3
Астон Вилла
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Арсенал
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 1
Лестер Сити
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
0
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
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