Патрик Фрич
№21
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 дек. 1998 (22) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
ПАОК
1 : 1
Боруссия
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ПАОК
1
Боруссия
1
был в запасе