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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Патрик Фрич
№21
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 дек. 1998 (22) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
ПАОК
1 : 1
Боруссия
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ПАОК
1
Боруссия
1
был в запасе