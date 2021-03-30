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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стевен Бергвейн
№23
Нападающий
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
8 окт. 1997 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига наций. лига а
лига чемпионов плей-офф
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Гибралтар
0 : 7
Нидерланды
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Гибралтар
0
Нидерланды
7
был в запасе
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Нидерланды
2 : 0
Латвия
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Нидерланды
2
Латвия
0
минуты: 90' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:00
Турция
4 : 2
Нидерланды
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Турция
4
Нидерланды
2
был в запасе