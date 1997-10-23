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Теннис
Олимпиада
Эдоардо Солери
№11
Нападающий
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Команда
Падова
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 окт. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Пескара
2
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Сассуоло
1 : 3
Рома
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1
Рома
3
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
Рома
4 : 1
Палермо
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4
Палермо
1
был в запасе