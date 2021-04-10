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Димитри Берто
№40
Вратарь
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 июня 1998 (22) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
молодежный чемпионат европы групповой этап
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
Монпелье
-:-
Марсель
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
-
Марсель
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Анжер
1 : 1
Монпелье
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1
Монпелье
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Монпелье
3 : 1
Бордо
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3
Бордо
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Монпелье
1 : 1
Лорьян
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Лорьян
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Лион
1 : 2
Монпелье
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1
Монпелье
2
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Метц
1 : 1
Монпелье
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
19:00
Монпелье
1 : 2
Ланс
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 21' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4
Монпелье
0
минуты: 21' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
Монпелье
2 : 3
Монако
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2
Монако
3
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Монпелье
2 : 3
Лилль
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2
Лилль
3
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
Брест
2 : 2
Монпелье
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2
Монпелье
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Монпелье
0 : 2
Метц
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0
Метц
2
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Ланс
2 : 3
Монпелье
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2
Монпелье
3
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
ПСЖ
3
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0 : 1
Монпелье
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0
Монпелье
1
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Монпелье
4 : 3
Страсбур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
4
Страсбур
3
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
Бордо
0 : 2
Монпелье
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
Сент-Этьен
0 : 1
Монпелье
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
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