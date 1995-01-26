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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Люк Кролл
№44
Защитник
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Команда
Плимут Аргайл
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 янв. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
Уотфорд
0 : 1
Кристал Пэлас
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Уотфорд
0
Кристал Пэлас
1
был в запасе