Люк Кролл
№44
Защитник
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Команда
Плимут Аргайл
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 янв. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 18:00
Уотфорд
0 : 1
Кристал Пэлас
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Уотфорд
0
Кристал Пэлас
1
был в запасе